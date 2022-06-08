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Россияне обстреляли Запорожскую область: есть раненый, много разрушений

Ирина БалачукСреда, 8 июня 2022, 14:01
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЗОВА

Российские военные продолжают обстреливать Запорожскую область – житель Орехова получил ранения, в регионе фиксируют многочисленные разрушения.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "Населенные пункты Запорожского края продолжают страдать от вражеских обстрелов. Так, в Орехове и селе Преображенка Ореховской ОТО было повреждено оборудование энергоснабжения, в результате чего большинство домов местных жителей были долгое время обесточены. При этом в Преображенке оккупанты попали в несколько домов, которые в настоящее время полностью разрушены". 

 
Фото Из Telegram ЗОВА

Детали: В Орехове во время обстрела получил тяжелые телесные повреждения конечностей 42-летний мужчина, его госпитализировали.

Отмечается, что полицейские зафиксировали несколько новых фактов обстрелов в Орехове и селе Новоданиловка – от разрыва ракетных снарядов повреждены дома и придомовые территории. 

 
Фото Из Telegram ЗОВА

Некоторые дома выгорели дотла, некоторые – частично повреждены. Также во время обстрела пострадал авто- и мототранспорт, который находился во дворах ореховцев.

Кроме того, российские преступники обстреляли Ореховскую ветбольницу, в результате чего повреждено здание, разрушены пять ремонтных боксов, расположенных на территории медицинского учреждения вместе с находившимся в них автотранспортом.

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Также 7 июня оккупанты обстреляли территорию исправительной колонии в селе Малая Токмачка.

Темы: Запорожская областьвойна
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