Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С начала войны украинские самолеты совершили более 1100 авианалетов на врага

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 23:25
С начала войны украинские самолеты совершили более 1100 авианалетов на врага

С начала полномасштабной войны с Россией Воздушные силы Украины совершили более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям, живой силе и логистическим центрам врага.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "На данный момент штурмовиками и бомбардировщиками Воздушных сил ВС Украины с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершено более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям, живой силе и логистическим центрам российских оккупантов".

Реклама:

Детали: Относительно текущих суток сообщается, что было уничтожено девять БпЛА, бронированная техника РФ и живая сила.

8 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Уничтожено не менее десяти единиц боевой бронированной техники и около двух десятков россиян.

В свою очередь зенитные ракетные войска Воздушных сил в среду поразили два беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", еще семь БПЛА этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне, 7 июня, ударная авиация под прикрытием истребителей уничтожила около восьми единиц техники, поразила склады горюче-смазочных материалов и склады боеприпасов врага.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: