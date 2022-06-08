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С начала войны украинские самолеты совершили более 1100 авианалетов на врага

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 23:25

С начала полномасштабной войны с Россией Воздушные силы Украины совершили более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям, живой силе и логистическим центрам врага.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "На данный момент штурмовиками и бомбардировщиками Воздушных сил ВС Украины с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершено более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям, живой силе и логистическим центрам российских оккупантов".

Детали: Относительно текущих суток сообщается, что было уничтожено девять БпЛА, бронированная техника РФ и живая сила.

8 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Уничтожено не менее десяти единиц боевой бронированной техники и около двух десятков россиян.

В свою очередь зенитные ракетные войска Воздушных сил в среду поразили два беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", еще семь БПЛА этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Накануне, 7 июня, ударная авиация под прикрытием истребителей уничтожила около восьми единиц техники, поразила склады горюче-смазочных материалов и склады боеприпасов врага.

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Темы: война
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