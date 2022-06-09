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Часть дома на Лобановского в Киеве, в который попала ракета, снесут

Роман ПетренкоЧетверг, 9 июня 2022, 11:37

КГГА планирует восстановить поврежденный в результате ракетных обстрелов россиянами дом на проспекте Лобановского в Киеве до середины осени – в нем также придется разобрать верхние этажи.

Источник: первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник в эфире "Эспрессо", цитируемый "Интерфакс-Украина"

Детали: Восстановление жилого дома на проспекте Лобановского в Киеве, поврежденного в результате попадания российской ракеты 26 февраля, планируется завершить к середине осени.

Прямая речь Поворозника: "Вместе с жителями дома на Лобановского были проведены работы с профильным заместителем, определены объемы соответствующих работ, которые уже начались.

К сожалению, придется разобрать все верхние этажи, нависающие над дыркой от попадания ракеты. Мы общались с профильными институтами и специалистами, но этажи нужно разобрать и построить заново".

Напомним: В Киеве на проспекте Лобановского еще 26 февраля российский снаряд попал в жилой дом.

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Темы: КиевобстрелвойнаРосcия
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