Архивы украинской диаспоры свидетельствуют, что российские оккупанты повторяют политику большевиков

Служба внешней разведки Украины поделилась архивными документами украинских организаций в эмиграции о том, что российские оккупанты на Херсонщине повторяют шаг за шагом политику большевистской диктатуры в 1930-х годах.

Источник: сайт СВР Украины со ссылкой на обращение "Высшего Совета украинской эмиграции" 1930 года

Детали: Обращение обнародовала в июне 1930 года украинская диаспора, получая новости о насильственной коллективизации украинских крестьян, репрессии и конфискации имущества. Через несколько лет после этого произошли события Голодомора 1932-1933 годов, признанного Украиной и несколькими странами мира актом геноцида советского режима против украинцев.

Дословно обращение: "Московское правительство не довольствуется навязыванием своего режима, оно разоряет экономически народ, который имел несчастье подпасть под его власть... Система насильственной продажи зерна, реквизиции... разоряют Украину".

…У него (украинского крестьянина) отбирают его скот, его инвентарь, все его добро, приобретенное тяжелым трудом на протяжении многих лет. Эти меры, которые рассматриваются коммунистами как триумф их доктрины, имеют в конечном счете только разорение крестьянства и таким образом активное сопротивление Украины против московских оккупантов… Грабежи сопровождаются невиданными до сих пор террором и тысячными арестами, массовым высылкой в ​​Сибирь и Соловки, смертными приговорами. Самые решительные из крестьян отвечают серьезным сопротивлением против коммунистов, а другие, растерявшись, пытаются бежать в Польшу, Румынию…

От имени огромного количества украинских эмигрантов, расселенных в Европе, мы обращаемся к цивилизованному миру и просим не поддерживать нечестную советскую торговлю, не покупать украинский хлеб, покрытый кровью нашего крестьянства, не финансировать оккупационную советскую власть в Украине.

Не покупайте хлеба, украденные в Украине. Прекратите торговлю с Советами. Торгуя с Советами, Вы поддерживаете российскую оккупационную армию в Украине, Вы поддерживаете уничтожение, террор, голод, Вы помогаете распространению преступной пропаганды по всему миру и способствуете политическим посягательствам, направленным против Вас самих, против всемирной цивилизации".

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Детали: Экземпляр перевода этого обращения по-русски хранится в Отраслевом государственном архиве СВР.

В разведке подчеркивают, что этот документ свидетельствует о столетней политике россиян по порабощению и угнетению украинского народа.

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Скан-копия перевода обращения по-русски фото: сайт свру

Скан-копия перевода обращения по-русски фото: сайт свру

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