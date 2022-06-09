Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС призвал богатый газом Алжир возобновить соглашение о сотрудничестве с Испанией

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 19:20

Европейская комиссия призвала власти Алжира пересмотреть свое решение о расторжении действовавшего два десятка лет соглашения о дружбе и сотрудничестве с Испанией.

Об этом в четверг заявила спикер Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

"Алжир – важный для Европейского Союза партнер в Средиземноморье и ключевой субъект региональной стабильности. Мы оцениваем влияние этого решения. Решение проблемы должно быть найдено через диалог и дипломатию", – заявила Массрали.

Реклама:

Она также выразила надежду, что Алжир пересмотрит свое решение и "сотрудничает с Испанией для преодоления существующего недоразумения".

Накануне власти Алжира объявили о расторжении соглашения о дружбе и сотрудничестве с Испанией. Причиной такого шага назвали изменение позиции Мадрида по отношению к непризнанной стране Западная Сахара.

Эту территорию, ранее бывшую испанской колонией, в 1975 году аннексировало соседнее Марокко. Алжир поддерживает в ней повстанческое движение за независимость. С тех пор между Испанией, Алжиром и Марокко продолжаются напряженные отношения из-за статуса Западной Сахары.

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечает AP, правительство Педро Санчеса в последние месяцы пошло на ряд шагов, которые Алжир расценил как недружественные. В частности, в марте 2022 года он поддержал претензии Марокко на Западную Сахару, что привело к отзыву алжирского посла из Мадрида.

В то же время, Алжир является важным поставщиком энергоресурсов для Испании: в 2021 году Мадрид импортировал оттуда более 40% природного газа для потребления. Кроме того, Алжир (как и Марокко) играет определенную роль в сдерживании нелегальной миграции в Испанию.

В условиях постепенного отказа ЕС от российских энергоносителей Алжир является одним из альтернативных источников природного газа. Так, в апреле соглашение о поставках алжирского голубого топлива заключила Италия.

В то же время Мадрид уверяет, что нынешний дипломатический кризис не отразится на поставках энергоносителей.

"Газовые компании говорят нам, что решение (о разрыве соглашения о сотрудничестве) не повлекло за собой никаких трудностей", – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Темы: ЕСгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: