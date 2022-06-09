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ЄС закликав багатий на газ Алжир відновити угоду про співпрацю з Іспанією

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 19:20

Європейська комісія закликала владу Алжиру переглянути своє рішення про розірвання угоди про дружбу та співробітництво з Іспанією, що діяла два десятки років.

Про це в четвер заявила речниця Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

"Алжир – важливий для Європейського Союзу партнер у Середземномор’ї та ключовий суб’єкт регіональної стабільності. Ми оцінюємо вплив цього рішення. Вирішення проблеми мають бути знайдені через діалог та дипломатію", – заявила Массралі.

Вона також висловила сподівання, що Алжир перегляне своє рішення і "співпрацюватиме з Іспанією для подолання наявного непорозуміння".

Напередодні влада Алжиру оголосила про розірвання угоди про дружбу і співробітництво з Іспанією. Причиною такого кроку назвали зміну позиції Мадрида щодо невизнаної країни Західна Сахара.

Цю територію, яка раніше була іспанською колонією, у 1975 році анексувало сусіднє Марокко. Алжир підтримує у ній повстанський рух за незалежність. Відтоді між Іспанією, Алжиром і Марокко тривають напружені відносини через статус Західної Сахари.

Як зазначає AP, уряд Педро Санчеса в останні місяці пішов на низку кроків, які Алжир розцінив як недружні. Зокрема в березні 2022 року він підтримав претензії Марокко на Західну Сахару, що призвело до відкликання алжирського посла з Мадрида.

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Водночас Алжир є важливим постачальником енергоресурсів для Іспанії: у 2021 році Мадрид імпортував звідти понад 40% природного газу для споживання. Крім того, Алжир (як і Марокко) грає певну роль у стримуванні нелегальної міграції до Іспанії.

В умовах поступової відмови ЄС від російських енергоносіїв Алжир є одним із альтернативних джерел природного газу. Так, у квітні угоду про постачання алжирського блакитного палива уклала Італія.

Водночас Мадрид запевняє, що нинішня дипломатична криза не вплине на постачання енергоносіїв.

"Газові компанії кажуть нам, що рішення (про розрив угоди про співробітництво) не спричинило ніяких труднощів", – заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Теми: ЄСгаз
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