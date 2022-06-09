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Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 21:30

Правительство Испании намерено прислать официальное приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому для участия в саммите НАТО, который состоится в Мадриде 29 и 30 июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Испания ожидает, что в саммите примут участие от 40 до 50 иностранных делегаций на уровне глав государств или правительств. Ожидается, в частности, присутствие генсека НАТО Йенса Столтенберга, 30 государств-членов Альянса, четырех приглашенных стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четырех стран ЕС, не входящих в НАТО, а также глав Европейского совета и Европейского Комиссии.

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"Также официальное приглашение для участия в Мадридском саммите будет направлено Украине, хотя участие ее президента Владимира Зеленского не будет известно до последней минуты, поскольку будет определяться ходом войны и возможностью уехать из страны", – отмечает Europa Press.

Издание добавляет, что окончательная программа саммита НАТО почти готова и должна быть утверждена Североатлантическим союзом.

Как сообщалось ранее, на саммите в Мадриде НАТО должна принять первую с 2010 года обновленную Стратегическую концепцию, где в частности пересмотрит отношения с Россией.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Между тем, в украинском правительстве уже намекают на движение Украины в НАТО на фоне угроз РФ в адрес Финляндии и Швеции.

Темы: НАТОЗеленский
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