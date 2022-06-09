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Умер иллюстратор "Перца" и "Тореадоров из Васюковки" Анатолий Василенко

Денис КарловскийЧетверг, 9 июня 2022, 22:54
Умер иллюстратор Перца и Тореадоров из Васюковки Анатолий Василенко
анатолий петрович василенко. фото: ольга руденко

В возрасте 83 лет 8 июня скончался украинский художник Анатолий Василенко, создавший множество карикатур для журнала "Перец", газеты Kyiv Post и написавший иллюстрации для романа Всеволода Нестайко "Тореадоры из Васюковки".

Источник: главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко

Прямая речь Руденко: "В Kyiv Post у меня был один очень особенный коллега, с которым я постоянно общалась, но ни разу не виделась.

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Это был наш карикатурист Анатолий Василенко, единственный человек, которого мы все называли только отчество – Анатолий Петрович.

Много лет раз в неделю, в 12 часов в среду, я звонила Анатолию Петровичу и передавала наши идеи для карикатур.

Анатолий Петрович был легендой. Все знали, что ему около 80 лет, что он рисовал для "Перца" и иллюстрировал "Тореадоры из Васюковки", и что он не пользуется компьютером, интернетом или смартфоном. Поэтому обычно после звонка я распечатывала референсы для него – фото политиков, которые должны были фигурировать в карикатурах на этой неделе – и отправляла их с водителем в его студию.

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На следующее утро водитель привозил свежие акварельные рисунки на листах плотной бумаги. Подписи придумывали в редакции. Иногда выходил miscommunication и рисунок отражал не совсем то, что имелось в виду, тогда мы придумывали, как "докрутить" его подписью.

У Анатолия Петровича были принципы. Карикатуры не должны унижать. Например, людей нельзя было изображать как животных.

Вся редакция за глаза обожала Анатолия Петровича, хотя никогда его не видела. По телефону он всегда был очень вежливым, оптимистичным, шутил. В последний год он часто желал мне здоровья – его самого оно уже подводило".

Детали: Руденко рассказала, что однажды экс-посол США в Украине Джон Теффт попросил оригинал карикатуры Василенко на себя, чтобы повесить в своем кабинете.

Карикатуры Василенко на украинских политиков, олигархов и общественных деятелей в газете Kyiv Post часто становились предметом оживленных обсуждений в медиа- и экспертном сообществе. Послы западных стран, в том числе США и Британии, часто положительно отзывались о хорошем юморе карикатуриста.

Василенко создал иллюстрации для обновленного издания "Тореадоров из Васюковки" издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" в 2004 году.

Карикатура на реакцію російського президента Володимира Путіна на українську демократію: він вигукує
Карикатура Василенка на ненависть Путина к Украине. Он говорит "Каждый год их независимости забирает у меня год жизни"
фото: kyiv post
Карикатура на послів США в Україні Джона Тефта і Вільяма Тейлора
Карикатура Василенка на генпрокурора Юрия Луценка, видящего в зеркале бывшего генпрокурора Виктора Пшонку (ноябрь 2016 року). Луценко говорит "Мне начинает казаться, что я кто-то другой"
фото: kyiv post
Карикатура на недоліки люстрації колишніх регіоналів після Революції гідності 2014 року
Карикатура Василенка на упущения люстрации бывших "регионалов" после Революции Достоинства 2014 года
фото: kyiv post
Карикатура Василенка на саміт Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 року, де Макрон і Меркель позаду Путіна допомагають
Карикатура Василенка на саммит Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года , где Макрон и Меркель позади Путина помагают ему "переиграть" Зеленского в карты
Фото: kyiv post

Справка: Василенко Анатолий Петрович родился 7 ноября 1938 года в селе Нижняя Ланная Карловского района Полтавской области. Свою первую карикатуру Анатолий Петрович создал в своем двоюродном брате Иване.

В начале 1960-х годов Василенко начал сотрудничать с украинским сатирическим журналом "Перец", где впоследствии стал членом редколлегии.

В общей сложности проиллюстрировал около трехсот книг для детей и взрослых.

Темы: культураСМИ
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