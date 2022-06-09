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Помер ілюстратор "Перцю" й "Тореадорів з Васюківки" Анатолій Василенко

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 22:54
Помер ілюстратор Перцю й Тореадорів з Васюківки Анатолій Василенко
анатолій петрович василенко. фото: ольга руденко

У віці 83 років 8 червня помер український художник Анатолій Василенко, який створив безліч карикатур для часопису "Перець", газети Kyiv Post та є автором ілюстрацій роману Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки".

Джерело: головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко

Пряма мова Руденко: "В Kyiv Post у мене був один дуже особливий колега, з яким я постійно спілкувалась, але жодного разу не бачилась. 

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Це був наш карикатурист Анатолій Василенко, єдина людина, яку ми всі називали лише по-батькові – Анатолій Петрович. 

Багато років раз на тиждень, о 12 годині у середу, я дзвонила Анатолію Петровичу і передавала йому наші ідеї для карикатур.

Анатолій Петрович був легендою. Всі знали, що йому біля 80 років, що він малював для "Перцю" і ілюстрував "Тореадори з Васюківки", і що він не користується комп’ютером, інтернетом, чи смартфоном. Тому зазвичай після дзвінку я роздруковувала референси для нього — фото політиків, які мали фігурувати в карикатурах цього тижня — і відправляла їх з водієм в його студію. 

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Наступного ранку водій привозив свіжі акварельні малюнки на аркушах цупкого паперу. Підписи придумували в редакції. Інколи виходив miscommunication і малюнок відображав не зовсім те, що мав — тоді ми придумували, як "докрутити" його підписом. 

У Анатолія Петровича були принципи. Карикатури не мали принижувати. Наприклад, людей не можна було зображувати, як тварин.

Вся редакція позаочі обожнювала Анатолія Петровича, хоча ніколи його не бачила. По телефону він завжди був дуже ввічливим, оптимістичним, жартував. В останній рік він часто бажав мені здоров’я — його самого воно вже підводило. ".

Деталі: Руденко розповіла, що одного разу експосол США в Україні Джон Теффт попросив оригінал карикатури Василенка на себе, аби повісити у своєму кабінеті. 

Карикатури Василенка на українських політиків, олігархів та громадських діячів у газеті Kyiv Post часто ставали предметом жвавих обговорень у медіа- й експертній спільноті. Посли західних країн, в тому числі США й Британії часто позитивно відгукувались про добрий гумор карикатуриста. 

Василенко створив ілюстрації для оновленого видання "Тореадорів з Васюківки" видавництвом "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" 2004 року. 

Карикатура на реакцію російського президента Володимира Путіна на українську демократію: він вигукує
Карикатура Василенка на реакцію російського президента Володимира Путіна на українську демократію: він вигукує "Кожен рік їхньої незалежності забирає в мене рік життя"
фото: kyiv post
Карикатура на послів США в Україні Джона Тефта і Вільяма Тейлора
Карикатура Василенка на генпрокурора Юрія Луценка, який бачить у дзеркалі ексгенпрокурора Віктора Пшонку (листопад 2016 року). Луценко каже "Я починаю нагадувати собі когось іншого"
фото: kyiv post
Карикатура на недоліки люстрації колишніх регіоналів після Революції гідності 2014 року
Карикатура Василенка на недоліки люстрації колишніх регіоналів після Революції гідності 2014 року
фото: kyiv post
Карикатура Василенка на саміт Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 року, де Макрон і Меркель позаду Путіна допомагають
Карикатура Василенка на саміт Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 року, де Макрон і Меркель позаду Путіна допомагають "переграти" Зеленського в карти
Фото: kyiv post

Довідково: Василенко Анатолій Петрович народився 7 листопада 1938 року в селі Нижня Ланна Карлівського району на Полтавщині. Свою першу карикатуру Анатолій Петрович створив на свого двоюрідного брата Івана.

На початку 1960-х років Василенко почав співпрацювати з українським сатиричним часописом "Перець", де згодом став членом редколегії.

У цілому проілюстрував близько трьохсот книг для дітей та дорослих.

Теми: культураЗМІ
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