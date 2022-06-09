Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС

Денис КарловскийЧетверг, 9 июня 2022, 23:35
макрон и зеленский в киеве 8 февраля 2022 года. фото: пресс-служба опу

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив евроинтеграцию Украины.

Источник: twitter-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и работу над гарантиями безопасности. Отдельное внимание – пути Украины в ЕС, координируем шаги".

Предыстория:

  • Вчера 8 июня Зеленскому позвонил по телефону немецкий канцлер Олаф Шольц, чтобы рассказать о содержании своей телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путином.
  • 17 мая Макрон в телефонном разговоре пообещал Зеленскому, что выделит дополнительные объемы оружия для Украины в ближайшее время.

Темы: ЗеленскийМакронФранцияевроинтеграция
Главное сегодня

В ЕС подготовили "положительное" и "отрицательное" решение о статусе кандидата для Украины - источники

Близкому к Медведчуку политтехнологу Погребинскому сообщили подозрение в госизмене

В России резко выросло количество жалоб Путину на Минобороны РФ из-за войны в Украине

Сводка Генштаба: Российское подразделение в полном составе отказалось воевать после потерь на Харьковщине

ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский

ВИДЕОЭкс-телоохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, а кум Путина сделал его нардепом – Bihus.Info

Все новости...
Зеленский
В НАТО подтверждают, что пригласят Зеленского на саммит в Мадриде
Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде – СМИ
Зеленский ввел санкции против Путина, Пескова и российских чиновников
Последние новости
12:36
Жителей Донбасса просят эвакуироваться заранее, не ждать боев возле дома
12:34
Курс валют на 10 июня: сколько стоит гривня в кассах банков
12:27
Как зарегистрировать новорожденного на оккупированной территории – объясняет Минюст
12:27
Польша и Украина начинают увеличивать пропускную способность пограничного пункта "Краковец-Корчова"
12:15
Что делает компания Meta для безопасности пользователей в Украине во время войны – ОПОРА
12:07
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 157 миллионов
11:53
Украина уступает России в войне артиллерии, нужно западное оружие – разведка
11:52
Россия введет в школах оккупированного Донбасса должность "политруков"
11:42
Мания величия Путина, Зеленский в роли Черчилля и "лошади" сержанта фон Матерна – как швед помогает победить Россию
11:42
Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощь
Все новости...