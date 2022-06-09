Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС
Четверг, 9 июня 2022, 23:35
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив евроинтеграцию Украины.
Источник: twitter-страница Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Реклама:
Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и работу над гарантиями безопасности. Отдельное внимание – пути Украины в ЕС, координируем шаги".
Предыстория:
- Вчера 8 июня Зеленскому позвонил по телефону немецкий канцлер Олаф Шольц, чтобы рассказать о содержании своей телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путином.
- 17 мая Макрон в телефонном разговоре пообещал Зеленскому, что выделит дополнительные объемы оружия для Украины в ближайшее время.
ВИДЕО ДНЯ