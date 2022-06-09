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Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС

Денис КарловскийЧетверг, 9 июня 2022, 23:35
Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС
макрон и зеленский в киеве 8 февраля 2022 года. фото: пресс-служба опу

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив евроинтеграцию Украины.

Источник: twitter-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и работу над гарантиями безопасности. Отдельное внимание – пути Украины в ЕС, координируем шаги".

Предыстория:

  • Вчера 8 июня Зеленскому позвонил по телефону немецкий канцлер Олаф Шольц, чтобы рассказать о содержании своей телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путином.
  • 17 мая Макрон в телефонном разговоре пообещал Зеленскому, что выделит дополнительные объемы оружия для Украины в ближайшее время.

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Темы: ЗеленскийМакронФранцияевроинтеграция
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