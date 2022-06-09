Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС

макрон и зеленский в киеве 8 февраля 2022 года. фото: пресс-служба опу

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив евроинтеграцию Украины.

Источник: twitter-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и работу над гарантиями безопасности. Отдельное внимание – пути Украины в ЕС, координируем шаги".

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