Дезертиры захватчиков бегут в Крым через Арабатскую стрелку – разведка

В Херсонской области оккупанты пытаются сбежать с фронта в Крым через Арабатскую стрелку, посрывав с себя знаки различия.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Дословно: "В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров в возрасте 18 - 20 лет. Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов".

Детали: Вооруженные автоматами "Калашникова", дезертиры просят у людей еду и воду, один из них, вероятно, ранен. Передвигаются к админгранице с Крымом только ночью.

Основная причина бегства оккупантов с фронта – значительные потери на этом направлении. Дезертиры прорываются на полуостров через Арабатскую стрелку, этот маршрут у них считается самым "безопасным".

Что предшествовало: 30 июня сообщалось, что россияне атаковали украинские подразделения в отвоеванных населенных пунктах Херсона, но ВСУ вражескую атаку отбили. Впоследствии стало известно, что ВСУ освободили село Потемкино в Херсонской области.