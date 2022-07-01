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Дезертиры захватчиков бегут в Крым через Арабатскую стрелку – разведка

"Украинская правда"Пятница, 1 июля 2022, 11:44
Дезертиры захватчиков бегут в Крым через Арабатскую стрелку – разведка
Фото ГУ разведки МОУ

В Херсонской области оккупанты пытаются сбежать с фронта в Крым через Арабатскую стрелку, посрывав с себя знаки различия.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Дословно: "В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров в возрасте 18 - 20 лет. Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов".

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Детали: Вооруженные автоматами "Калашникова", дезертиры просят у людей еду и воду, один из них, вероятно, ранен. Передвигаются к админгранице с Крымом только ночью.

Основная причина бегства оккупантов с фронта – значительные потери на этом направлении. Дезертиры прорываются на полуостров через Арабатскую стрелку, этот маршрут у них считается самым "безопасным".

Что предшествовало: 30 июня сообщалось, что россияне атаковали украинские подразделения в отвоеванных населенных пунктах Херсона, но ВСУ вражескую атаку отбили. Впоследствии стало известно, что ВСУ освободили село Потемкино в Херсонской области.

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Темы: войнаоккупацияХерсонская область
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