Залужный поговорил с Милли об освобождении украинских земель от оккупантов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что поговорил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли об освобождении украинских земель с оккупации.

Источник: Залужный в Facebook

Дословно: "В телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ".

Детали: По его словам, важным условием успеха украинских оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом.

Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По словам Залужного, Милли гордится ВСУ и украинским народом.