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Залужный поговорил с Милли об освобождении украинских земель от оккупантов

Мазуренко Алена Пятница, 1 июля 2022, 19:38
ФОТО: ФБ ЗАЛУЖНОГО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что поговорил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли об освобождении украинских земель с оккупации.

Источник: Залужный в Facebook

Дословно: "В телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ".

Детали: По его словам, важным условием успеха украинских оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом.

Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По словам Залужного, Милли гордится ВСУ и украинским народом.

Темы: ЗалужныйоккупацияСШАУкраина
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