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Британская разведка: отсутствие пауз и истощение – одна из самых больших проблем войск РФ

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 09:25
Карта войны по состоянию на 8 июля, UK Ministry of Defence

По оценкам британской разведки, усталость военных из-за отсутствия регулярных перерывов от участия в боях – одна из наиболее серьезных проблем российской армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре разведки за 11 июля.

"Недостаток регулярных плановых перерывов от участия в интенсивных боевых действиях, вероятно, является одной из тех проблем с личным составом, которые больше всего вредят российской армии и которые в Минобороны РФ пытаются исправить", - отмечает британская разведка.

Там напоминают о появлении в российских СМИ в июне информации об обращении жен российских военных из-под Байкала, в котором они призывают вернуть мужчин домой и говорят, что те морально и физически истощены после непрерывного активного участия в боях с 24 февраля.

Относительно ситуации на фронте отмечают, что какого-то заметного продвижения российских войск на Донбассе за последние сутки не произошло, несмотря на продолжающиеся интенсивные артобстрелы.

"Украинские военные продолжают локальное давление на оборонные линии российских сил в северо-восточной части Херсонской области, наверное, также без получения контроля над территорией", - добавляют в обзоре.

В предыдущем обзоре отмечали, что следующей целью РФ на Донбассе вероятно станет контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков.

Темы: войнаРосcияразведка
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