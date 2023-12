Британская разведка: отсутствие пауз и истощение – одна из самых больших проблем войск РФ

По оценкам британской разведки, усталость военных из-за отсутствия регулярных перерывов от участия в боях – одна из наиболее серьезных проблем российской армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре разведки за 11 июля.

"Недостаток регулярных плановых перерывов от участия в интенсивных боевых действиях, вероятно, является одной из тех проблем с личным составом, которые больше всего вредят российской армии и которые в Минобороны РФ пытаются исправить", - отмечает британская разведка.

Там напоминают о появлении в российских СМИ в июне информации об обращении жен российских военных из-под Байкала, в котором они призывают вернуть мужчин домой и говорят, что те морально и физически истощены после непрерывного активного участия в боях с 24 февраля.

Относительно ситуации на фронте отмечают, что какого-то заметного продвижения российских войск на Донбассе за последние сутки не произошло, несмотря на продолжающиеся интенсивные артобстрелы.

"Украинские военные продолжают локальное давление на оборонные линии российских сил в северо-восточной части Херсонской области, наверное, также без получения контроля над территорией", - добавляют в обзоре.

