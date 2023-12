Британська розвідка: відсутність пауз і виснаження – одна з найбільших проблем військ РФ

За оцінками британської розвідки, втома військових через відсутність регулярних перерв від участі у боях - одна з найбільш серйозних проблем російської армії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді розвідки за 11 липня.

"Нестача регулярних планових перерв від участі в інтенсивних бойових діях ймовірно є однією з тих проблем з особовим складом, які найбільше шкодять російській армії і які в Міноборони РФ намагаються виправити", - зазначає британська розвідка.

Там нагадують про появу у російських ЗМІ у червні інформації про звернення дружин російських військових з-під Байкалу, в якому вони закликають повернути чоловіків додому та кажуть, що ті морально й фізично виснажені після безперервної активної участі у боях з 24 лютого.

Щодо ситуації на фронті зазначають, що якогось помітного просування російських військ на Донбасі за останню добу не відбулося, попри триваючі інтенсивні артобстріли.

"Українські військові продовжують локальний тиск на оборонні лінії російських сил у північно-східній частині Херсонської області, напевно, також без здобуття територій", - додають в огляді.

