Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: відсутність пауз і виснаження – одна з найбільших проблем військ РФ

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 09:25
Британська розвідка: відсутність пауз і виснаження – одна з найбільших проблем військ РФ
Мапа війни станом на 8 липня, UK Ministry of Defence

За оцінками британської розвідки, втома військових через відсутність регулярних перерв від участі у боях - одна з найбільш серйозних проблем російської армії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді розвідки за 11 липня.

"Нестача регулярних планових перерв від участі в інтенсивних бойових діях ймовірно є однією з тих проблем з особовим складом, які найбільше шкодять російській армії і які в Міноборони РФ намагаються виправити", - зазначає британська розвідка. 

Реклама:

Там нагадують про появу у російських ЗМІ у червні інформації про звернення дружин російських військових з-під Байкалу, в якому вони закликають повернути чоловіків додому та кажуть, що ті морально й фізично виснажені після безперервної активної участі у боях з 24 лютого. 

Щодо ситуації на фронті зазначають, що якогось помітного просування російських військ на Донбасі за останню добу не відбулося, попри триваючі інтенсивні артобстріли. 

"Українські військові продовжують локальний тиск на оборонні лінії російських сил у північно-східній частині Херсонської області, напевно, також без здобуття територій", - додають в огляді. 

ВІДЕО ДНЯ

У попередньому огляді зазначали, що наступною ціллю РФ на Донбасі напевно стане контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків.

Теми: війнаРосіярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: