Британская разведка: силы РФ на Донбассе за последние дни фактически не продвинулись

По данным британской разведки, за последние три дня российские войска на Донбассе не достигли никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре о войне в Украине за 14 июля.

Отмечается, что российские войска на Донбассе продолжают артобстрелы по широкому фронту и местами прибегают к пробным наступательным маневрам небольшими группами численностью уровня рот и взводов, но за последние 72 часа не достигли какого-либо существенного продвижения и рискуют "потерять какой-либо импульс, который имели после захвата Лисичанска".

"Устаревшая техника, оружие и советская тактика, применяемая российскими войсками, не позволяют им быстро восстановить или набрать импульс, если только не "давить массой" - что сейчас Россия не может использовать", - отмечают в обзоре.

В нем добавляют также, что, несмотря на последние переговоры об экспорте зерна и недавнюю успешную дополненность об обмене пленными, перспективы более широких переговоров о завершении войны выглядят маловероятными.

