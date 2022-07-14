Британская разведка: силы РФ на Донбассе за последние дни фактически не продвинулись

По данным британской разведки, за последние три дня российские войска на Донбассе не достигли никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре о войне в Украине за 14 июля.

Отмечается, что российские войска на Донбассе продолжают артобстрелы по широкому фронту и местами прибегают к пробным наступательным маневрам небольшими группами численностью уровня рот и взводов, но за последние 72 часа не достигли какого-либо существенного продвижения и рискуют "потерять какой-либо импульс, который имели после захвата Лисичанска".

"Устаревшая техника, оружие и советская тактика, применяемая российскими войсками, не позволяют им быстро восстановить или набрать импульс, если только не "давить массой" - что сейчас Россия не может использовать", - отмечают в обзоре.

В нем добавляют также, что, несмотря на последние переговоры об экспорте зерна и недавнюю успешную дополненность об обмене пленными, перспективы более широких переговоров о завершении войны выглядят маловероятными.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3TkIw6XCNU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 14, 2022

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В обзоре за предыдущие дни сообщали, что в ближайшее время Россия, скорее всего, сосредоточится на захвате небольших городов, как Северск и Долина, на подступах к Славянску и Краматорску.

Также отмечали, что истощение российских войск из-за отсутствия регулярных перерывов от участия в боях скорее всего является одной из самых больших проблем российской армии с личным составом, а также - что Россия, похоже, ищет замену погибшим в Украине военным в российских тюрьмах.