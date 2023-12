Британська розвідка: сили РФ на Донбасі за останні дні не просунулись і можуть "втратити імпульс"

За даними британської розвідки, за останні три дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україні за 14 липня.

Зазначається, що російські війська на Донбасі продовжують артобстріли по широкому фронту і подекуди вдаються до пробних наступальних маневрів невеликими групами чисельністю рівні рот і взводів, але за останні 72 години не досягли якогось суттєвого просування і ризикують "втратити будь-який імпульс, який мали після захоплення Лисичанська".

"Застаріла техніка, зброя і радянська тактика, яку застосовують російські війська, не дозволяють їм швидко відновити чи набрати імпульс, якщо тільки не "давити масою" - що зараз Росія не може використати", - зазначають в огляді.

У ньому додають також, що попри останні перемовини про експорт зерна та нещодавню успішну доповленість про обмін полоненими, перспективи ширших перемовин про завершення війни виглядають малоймовірними.

