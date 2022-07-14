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Британська розвідка: сили РФ на Донбасі за останні дні не просунулись і можуть "втратити імпульс"

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 10:00

За даними британської розвідки, за останні три дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україні за 14 липня.

Зазначається, що російські війська на Донбасі продовжують артобстріли по широкому фронту і подекуди вдаються до пробних наступальних маневрів невеликими групами чисельністю рівні рот і взводів, але за останні 72 години не досягли якогось суттєвого просування і ризикують "втратити будь-який імпульс, який мали після захоплення Лисичанська".

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"Застаріла техніка, зброя і радянська тактика, яку застосовують російські війська, не дозволяють їм швидко відновити чи набрати імпульс, якщо тільки не "давити масою" - що зараз Росія не може використати", - зазначають в огляді. 

У ньому додають також, що попри останні перемовини про експорт зерна та нещодавню успішну доповленість про обмін полоненими, перспективи ширших перемовин про завершення війни виглядають малоймовірними. 

В огляді за попередні дні повідомляли, що ближчим часом Росія скоріш за все зосередиться на захопленні невеликих міст, як Сіверськ і Долина, на підступах до Слов’янська і Краматорська.

Також зазначали, що виснаження російських військових через відсутність регулярних перерв від участі у боях напевно є однією з найбільших проблем російської армії з особовим складом, та що Росія, схоже, шукає заміну загиблим в Україні воякам у російських в’язницях.

Теми: війнаУкраїнаРосіярозвідка
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