Джонсон полетал на истребителе и сравнил полет с руководством партией

Офис премьер-министра Великобритании опубликовала видео, снятое Борисом Джонсоном в кабине истребителя Typhoon.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Видео было снято на мобильный телефон во время учений по дозаправке в полете на прошлой неделе, но опубликовано только в понедельник.

Реклама:

Maverick PM Boris Johnson filmed this video selfie from the cockpit of a Typhoon fighter jet at RAF Coningsby on Thursday after meeting the pilots and ground crew.



What should he do after retiring from politics? pic.twitter.com/TDWjeemrtJ