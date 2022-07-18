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Джонсон полетал на истребителе и сравнил полет с руководством партией

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 14:29
скриншот

Офис премьер-министра Великобритании опубликовала видео, снятое Борисом Джонсоном в кабине истребителя Typhoon.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Видео было снято на мобильный телефон во время учений по дозаправке в полете на прошлой неделе, но опубликовано только в понедельник.

На видео видно, как недалеко от истребителя, в котором летит Джонсон, в воздухе заправляется еще один самолет.

Джонсон сегодня выступит на авиашоу в Фарнборо и, по сообщениям СМИ, сравнит полет со своим руководством Консервативной партией.

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Он расскажет о том, что провел "три счастливых года в кабине", а затем скажет: "Я собираюсь без проблем передать управление кому-то другому, но кто бы это ни был, я могу сказать вам, что сдвоенные двигатели этого консервативного правительства будут реветь".

Напомним, британские депутаты-консерваторы в понедельник проведут третий раунд голосования в Палате общин за кандидатов на пост лидера Консервативной партии.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье - После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Темы: Борис ДжонсонВеликобритания
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