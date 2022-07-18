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Джонсон політав на винищувачі і порівняв політ з керівництвом партією

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 14:29
Джонсон політав на винищувачі і порівняв політ з керівництвом партією
скриншот

Офіс прем'єр-міністра Великої Британії опублікував відео, зняте Борисом Джонсоном у кабіні винищувача Typhoon.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Відео було знято на мобільний телефон під час навчань з дозаправки у польоті минулого тижня, але опубліковано лише у понеділок.

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На відео видно, як неподалік винищувача, в якому летить Джонсон, у повітрі заправляється ще один літак.

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Джонсон 18 липня виступить на авіашоу у Фарнборо та, за повідомленнями ЗМІ, порівняє політ зі своїм керівництвом Консервативною партією.

Він розповість про те, що провів "три щасливі роки в кабіні", а потім скаже: "Я збираюся без проблем передати управління комусь іншому, але хто б це не був, я можу сказати вам, що здвоєні двигуни цього консервативного уряду будуть ревіти".

Нагадаємо, британські депутати-консерватори у понеділок проведуть третій раунд голосування у Палаті громад за кандидатів на пост лідера Консервативної партії.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті - Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Теми: Борис ДжонсонВелика Британія
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