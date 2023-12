Джонсон політав на винищувачі і порівняв політ з керівництвом партією

Офіс прем'єр-міністра Великої Британії опублікував відео, зняте Борисом Джонсоном у кабіні винищувача Typhoon.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Відео було знято на мобільний телефон під час навчань з дозаправки у польоті минулого тижня, але опубліковано лише у понеділок.

Maverick PM Boris Johnson filmed this video selfie from the cockpit of a Typhoon fighter jet at RAF Coningsby on Thursday after meeting the pilots and ground crew.



What should he do after retiring from politics? pic.twitter.com/TDWjeemrtJ