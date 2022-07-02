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Оккупанты в Славянске за сутки убили 4 человек

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 08:17
Инфографика из Telegram Кириленко

За сутки 1 июля в результате атак россиян в Донецкой области погибли 5 мирных жителей, еще 12 получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 1 июля россияне убили 4 мирных жителей Донетчины – в Славянске. Еще 12 человек получили ранения".

Детали: Также в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, получившего ранения в Луганской области.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину от рук оккупантов погибли по меньшей мере 550 жителей Донецкой области и по меньшей мере 1 437 получили ранения.

Эти цифры не учитывают жертв в Мариуполе и Волновахе. По словам Кириленко, в настоящее время установить точное количество погибших и пострадавших в этих городах невозможно.

Темы: Донецкая областьвойнажертвыСлавянск
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