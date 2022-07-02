Артиллеристы с одного удара уничтожили распиаренный российский "Панцирь"
Украинские артиллеристы точным ударом уничтожили российский зенитный комплекс "Панцирь-1С" стоимостью 15 миллионов долларов, Оперативное командование "Север" обнародовало видео.
Источник: ОК Север
Дословно: "Доброе утро, Украина!
Как один меткий удар может лишить противника техники стоимостью 15 миллионов долларов? Очень просто: когда в степях Донбасса украинские артиллеристы встречают распиаренный российский зенитный комплекс "Панцирь-1С".
Справка: Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.
Время развертывания комплекса – до 5 минут. Ракеты могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь расстояние до 4 км. Стоимость – $15 млн.