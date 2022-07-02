Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне угрожают ударом по Дворцу детского творчества в Запорожье

Роман ПетренкоСуббота, 2 июля 2022, 10:34
фото: osvita.city

Российское Минобороны заявило, якобы в Запорожье в здании городского Дворца детского творчества украинские военные развернули опорный пункт.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "В Запорожье в здании городского Дворца детского творчества (Запорожская площадь) националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов.

А по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки".

Почему это важно: Судя по предыдущему опыту, что россияне такими заявления наперед "оправдывают" свои удары по гражданским объектам Украины, объясняя это "демилитаризацией и денацификацией".

Темы: РосcияпропагандаобстрелЗапорожье
Главное сегодня

Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины

видеоРаненый пограничник об отношении оккупантов: На защитников "Азовстали" смотрели как на воинов

Лукашенко обвинил Украину в обстреле Беларуси и приказал "взять под прицел" столицы противников

ВСУ отбили наступление под Новомихайловкой и заставили врага покинуть Ивановку - сводка Генштаба

фотоЛьвов готовится к возможному нападению со стороны Беларуси

Мэра Чернигова снова не выпустили за границу

Все новости...
Росcия
В Германии опасаются полного прекращения поставок газа из РФ
Война забирает лучших: сантехника, таксиста, слесаря и простого работягу из села
"Литовские железные дороги" послали "хакеров РФ" в направлении русского корабля после угроз по Калининграду
Последние новости
02:28
В Одесской области ракета попала в базу отдыха
01:40
СМИ: Украина просит Турцию арестовать судно "Жибек Жолы", вывозящее зерно из Бердянска
00:48
Украинская авиация отработала по всему фронту: уничтожены 2 склада и 30 единиц техники РФ
00:38
Донецкая область: Россия обстреляла Краматорск из "Смерчей"
23:53
В ОП намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него
23:37
Байден направил Конгрессу письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
23:30
Президент просит в тылу не забывать о войне: Жестокость нарастает
23:12
Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины
23:01
видеоРаненый пограничник об отношении оккупантов: На защитников "Азовстали" смотрели как на воинов
22:34
Харьковщина: в Дергачах россияне ранили гражданского
Все новости...