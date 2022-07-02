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Россияне угрожают ударом по Дворцу детского творчества в Запорожье

Роман ПетренкоСуббота, 2 июля 2022, 10:34
Россияне угрожают ударом по Дворцу детского творчества в Запорожье
фото: osvita.city

Российское Минобороны заявило, якобы в Запорожье в здании городского Дворца детского творчества украинские военные развернули опорный пункт.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "В Запорожье в здании городского Дворца детского творчества (Запорожская площадь) националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов.

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А по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки".

Почему это важно: Судя по предыдущему опыту, что россияне такими заявления наперед "оправдывают" свои удары по гражданским объектам Украины, объясняя это "демилитаризацией и денацификацией".

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Темы: РосcияпропагандаобстрелЗапорожье
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