Кулеба объяснил, почему Западу крайне важно сохранять поддержку Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент РФ ненавидит благополучие европейцев и хочет принести кризис в каждый европейский дом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сохранение поддержки Украины важно для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет донести кризис до дверей каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам. Поддерживая нас, партнеры поддерживают себя", - написал Кулеба в Twitter.

Keeping up the support for Ukraine is essential for European partners, because Putin hates the well-being of Europeans and wants to bring crisis to the door of every European home. Ukraine stands in the way of these malicious plans. By supporting us, partners support themselves.