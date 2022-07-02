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Кулеба пояснив, чому Заходу вкрай важливо зберігати підтримку України

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 13:16

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ ненавидить благополуччя європейців і хоче принести кризу до кожного європейського дому.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Збереження підтримки України є важливим для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе" - написав Кулеба у Twitter.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше попередив  про необхідність "приготуватися до довгої війни", оскільки Путін вдається до кампанії виснаження.

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Після несподіваного візиту до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон також застеріг світ від "втоми від України".

Теми: Кулеба Дмитро
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