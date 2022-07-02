Кулеба пояснив, чому Заходу вкрай важливо зберігати підтримку України
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ ненавидить благополуччя європейців і хоче принести кризу до кожного європейського дому.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Збереження підтримки України є важливим для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе" - написав Кулеба у Twitter.
Keeping up the support for Ukraine is essential for European partners, because Putin hates the well-being of Europeans and wants to bring crisis to the door of every European home. Ukraine stands in the way of these malicious plans. By supporting us, partners support themselves.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2022
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше попередив про необхідність "приготуватися до довгої війни", оскільки Путін вдається до кампанії виснаження.
Після несподіваного візиту до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон також застеріг світ від "втоми від України".