Кулеба пояснив, чому Заходу вкрай важливо зберігати підтримку України

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ ненавидить благополуччя європейців і хоче принести кризу до кожного європейського дому.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Збереження підтримки України є важливим для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе" - написав Кулеба у Twitter.

Реклама:

Keeping up the support for Ukraine is essential for European partners, because Putin hates the well-being of Europeans and wants to bring crisis to the door of every European home. Ukraine stands in the way of these malicious plans. By supporting us, partners support themselves.