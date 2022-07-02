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Более 10 тысяч мариупольцев держат в тюрьмах в ОРДО – мэр

Ирина БалачукСуббота, 2 июля 2022, 15:31
Фото pixabay.com

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" на оккупированной территории Донецкой области.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Прямая речь Бойченко: "Более 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах так называемой "ДНР". Мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, Донецком СИЗО и Макеевке".

Детали: По данным мэра, оккупанты удерживают людей в "ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере" – по 10 человек в закрытых камерах 2 на 3 м. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медпомощи и подвергаются разным формам пыток – от психологической до физической.

Бойченко призвал Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное удерживание оккупантами гражданских жителей города.

А также применить все возможные инструменты для получения списков заключенных, добиться достойных условий их удерживания и совместно работать над освобождением каждого мариупольца.

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Темы: Мариупольвойнаоккупация
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