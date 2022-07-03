Сумщина: россияне обстреляли психоневрологический интернат, есть пострадавшие

Российские войска в воскресенье вечером обстреляли Атинский психоневрологический интернат в Сумской области, пострадали трое пациентов.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook

Дословно: "В 20 часов россияне начали стрелять из минометов по территории и помещением Атинского психоневрологического интерната. Через полчаса – накрыли из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой, разрушен админкорпус и общежитие.

Как минимум три человека пострадали – это мирные люди, пациенты интерната. Сейчас они в больнице".

Детали: Живицкий сообщил, что всего в течение дня россияне выпустили по области более 230 мин и снарядов разного калибра.

Пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская.