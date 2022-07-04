Премьер РФ признал "определенный спад" в российской экономике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пятый месяц войны и санкций заговорил об "определенном спаде" в российской экономике.

Источник: Мишустин на международной промышленной выставке, которого цитирует "Медуза"

Детали: Глава российского правительства заявил, что "есть определенный спад в отдельных отраслях", но не до "критической отметки".

В дальнейшем, по словам Мишустина, российской экономике следует "перейти от догоняющей модели развития к опережающей".

Прямая речь Мишустина: "У нас есть хорошие заделы, во многом это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты.

Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях".

Напомним: В мае министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что западные санкции "практически сломали всю логистику" в России.