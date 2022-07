В пригороде Чикаго на параде произошла стрельба: 6 погибших, 24 раненых

В Гайленд-парке в пригороде Чикаго произошла стрельба на параде по случаю Дня независимости США, власти города сообщают о шести погибших и 24 раненых.

Источник: ВВС, Reuters

Highland Park police spokesperson:

- Firearm evidence was found on a rooftop after the Chicago suburb shooting

- Six people were killed and at least two dozen injured https://t.co/GAHYFLpG8t pic.twitter.com/wMmmgkxD4T