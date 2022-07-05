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На станцию Каланчак россияне пригнали из Крыма 17 вагонов боеприпасов – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВторник, 5 июля 2022, 01:52
На станцию Каланчак россияне пригнали из Крыма 17 вагонов боеприпасов – ОК Юг
Каланчак, скриншот видео 2016 года

В Херсонскую область, на железнодорожную станцию Каланчак, из Крыма россияне пригнали 17 вагонов с боеприпасами, а также прибыло подкрепления из Хабаровского края.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В рамках логистического обеспечения войск (российских захватчиков – ред.) из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию Каланчак прибыло 17 вагонов с боеприпасами.

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На усиление живой силы прибыло подкрепление из Хабаровского края.

Но оккупанты слишком деморализованы и изыскивают возможность получения легких ранений для выхода из состава действующего подразделения и возвращения в РФ".

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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