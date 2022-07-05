Премьер Швеции привезла в Киев письмо о признании Запорожской Сечи как государства

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля встретился с премьер-министром Королевства Швеция Магдаленой Андерссон в Киеве, они посетили Киевскую область и подписали совместное заявление.

Источник: сайт Офиса президента Украины

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы согласовали с госпожой премьер-министром совместное заявление. Это первый документ в истории двусторонних отношений.

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В совместном заявлении зафиксированы ключевые вопросы для обоих наших государств. Это касается, в частности, оборонного сотрудничества, отраслевого сотрудничества в областях атомной энергетики, энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины.

Я очень благодарен Швеции за поддержку нашего курса на полноправное присоединение к Европейскому Союзу в будущем".

Детали: Магдалена Андерссон сообщила о передаче Зеленскому копии письма 1711 года, которое хранится в Государственном архиве Швеции. В нем Король Карл XII дает наставления шведскому послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь как независимое государство.

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По словам Андерссона, еще в начале XVIII века шведский Король был поражен казацкой демократией.

Зеленский продемонстрировал представителям СМИ этот документ и зачитал фрагмент: "…чтобы быстрее воплотить в жизнь статью о свободе Украины и всех казаков, чтобы всей Украине и Войску Запорожскому при нынешнем полководце Филиппе Орлике вернуть давнюю свободу, владение своей землей и ее бывшие границы, чтобы этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите царя".

Президент рассказал, что во время встречи обсуждались оборонные, экономические и энергетические вопросы, а также ужесточение санкций против России за войну против Украины.

Перед встречей Магдалена Андерссон посетила районы Киевской области, разрушенные российскими оккупантами, и лично увидела, какого масштаба зло принесла Россия на территорию Украины.

В ходе встречи стороны также предметно обсудили восстановление Украины.

"Особенно я хотел бы отметить опыт Швеции в сфере энергосбережения, энергоэффективности и реализации экологической повестки дня, в частности это касается вопроса переработки отходов. Я пригласил Швецию присоединиться к построению новых современных заводов в Украине. Подготовка соответствующих документов должна безотлагательно начаться на уровне наших правительств. Будем ждать поддержки этого предложения со стороны Швеции", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил Андерсон за гуманитарную поддержку Украины и украинцев, ведь 100 тысяч украинских граждан находятся в Швеции,

Кроме того, он поздравил Швецию с решением Мадридского саммита НАТО о вступлении страны в Альянс по ускоренной процедуре.

"Украина приняла к сведению это решение и такую ​​процедуру. Мы поддерживаем ваш выбор коллективных гарантий безопасности и я могу отметить, что это решение существенно расширит пространство безопасности в Европе", – сказал Зеленский.