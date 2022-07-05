Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Швеции привезла в Киев письмо о признании Запорожской Сечи как государства

Елена РощинаВторник, 5 июля 2022, 08:13
Владимир Зеленский и Магдалена Андерссон в Киеве, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля встретился с премьер-министром Королевства Швеция Магдаленой Андерссон в Киеве, они посетили Киевскую область и подписали совместное заявление.

Источник: сайт Офиса президента Украины

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы согласовали с госпожой премьер-министром совместное заявление. Это первый документ в истории двусторонних отношений.

В совместном заявлении зафиксированы ключевые вопросы для обоих наших государств. Это касается, в частности, оборонного сотрудничества, отраслевого сотрудничества в областях атомной энергетики, энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины.

Я очень благодарен Швеции за поддержку нашего курса на полноправное присоединение к Европейскому Союзу в будущем".

Детали: Магдалена Андерссон сообщила о передаче Зеленскому копии письма 1711 года, которое хранится в Государственном архиве Швеции. В нем Король Карл XII дает наставления шведскому послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь как независимое государство.

По словам Андерссона, еще в начале XVIII века шведский Король был поражен казацкой демократией.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский продемонстрировал представителям СМИ этот документ и зачитал фрагмент: "…чтобы быстрее воплотить в жизнь статью о свободе Украины и всех казаков, чтобы всей Украине и Войску Запорожскому при нынешнем полководце Филиппе Орлике вернуть давнюю свободу, владение своей землей и ее бывшие границы, чтобы этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите царя".

Президент рассказал, что во время встречи обсуждались оборонные, экономические и энергетические вопросы, а также ужесточение санкций против России за войну против Украины.

Перед встречей Магдалена Андерссон посетила районы Киевской области, разрушенные российскими оккупантами, и лично увидела, какого масштаба зло принесла Россия на территорию Украины.

В ходе встречи стороны также предметно обсудили восстановление Украины.

"Особенно я хотел бы отметить опыт Швеции в сфере энергосбережения, энергоэффективности и реализации экологической повестки дня, в частности это касается вопроса переработки отходов. Я пригласил Швецию присоединиться к построению новых современных заводов в Украине. Подготовка соответствующих документов должна безотлагательно начаться на уровне наших правительств. Будем ждать поддержки этого предложения со стороны Швеции", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил Андерсон за гуманитарную поддержку Украины и украинцев, ведь 100 тысяч украинских граждан находятся в Швеции,

Кроме того, он поздравил Швецию с решением Мадридского саммита НАТО о вступлении страны в Альянс по ускоренной процедуре.

"Украина приняла к сведению это решение и такую ​​процедуру. Мы поддерживаем ваш выбор коллективных гарантий безопасности и я могу отметить, что это решение существенно расширит пространство безопасности в Европе", – сказал Зеленский.

Темы: ШвецияЗеленскиймеждународные отношенияистория
Главное сегодня

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

видеоЗеленский о разрешениях от Генштаба: Прошу не принимать без меня подобных решений

Два министра правительства Британии ушли в отставку в знак протеста против действий Джонсона

На Донетчине враг сосредоточился на захвате дороги Бахмут - Лисичанск - сводка Генштаба

фотоПосле вступления Финляндии в НАТО Россия внезапно отвела свои войска от финской границы

Оккупанты свозят российский персонал на захваченную ЗАЭС – разведка ССО

Все новости...
Швеция
Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО
Швеция готовится предоставить Украине новую партию противотанкового оружия и пулеметов
Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО
Последние новости
00:44
Стало известно, во что целили оккупанты в Хмельницкой области
00:21
Сумщина: россияне били по 5 пограничным общинам
23:50
Россияне захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – Reuters
23:49
фотоСорок тысяч евро в авоське над Киевом: мошенник "эвакуировал" украденную наличку коптером
23:38
фотоПолиция разогнала ЛГБТ-акцию в Анкаре: из 50 человек задержали не менее 30
23:14
фотоРакетный обстрел Хмельнитчины: россияне целились в водонапорную башню
23:02
За сутки ПВО отминусовала 9 крылатых ракет врага, а ударная авиация – 2 склада боеприпасов РФ
22:33
видеоРазведка ССО помогла арте уничтожить российские "Ураганы"
22:26
Экономические новости 5 июля: госслужащие вывезли за границу 5 миллионов долларов, суд арестовал банк россиянина
22:25
НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии – заместитель генсека
Все новости...