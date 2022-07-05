Оккупанты готовят мобилизацию на юге Украины - разведка ООС

Россияне продолжают мобилизацию на оккупированных территориях Украины и намерены расширить ее географию.

Источник: сайт Сил специальных операций "Спротив"

Дословно: "По нашим данным, враг начал подготовку к призыву в Бердянске, где руководителям ОСМД дали распоряжение подать списки жильцов домов призывного возраста.

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Нелишне напомнить, что условием для мобилизации является российский паспорт, выдачей которого россияне занимаются на оккупированных территориях.

Также заметим, что россияне снова нарастили темпы мобилизации на оккупированной Луганщине, в частности, в армию забрали всех мужчин из луганского мясокомбината и "луганской государственной академии культуры".

Напомним: Для тех, кого мобилизовали во вражескую армию, Центр национального сопротивления ранее подготовил инструкцию по сдаче в плен.