Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты готовят мобилизацию на юге Украины - разведка ООС

Валентина РоманенкоВторник, 5 июля 2022, 17:53
иллюстративное фото

Россияне продолжают мобилизацию на оккупированных территориях Украины и намерены расширить ее географию.

Источник: сайт Сил специальных операций "Спротив"

Дословно: "По нашим данным, враг начал подготовку к призыву в Бердянске, где руководителям ОСМД дали распоряжение подать списки жильцов домов призывного возраста.

Нелишне напомнить, что условием для мобилизации является российский паспорт, выдачей которого россияне занимаются на оккупированных территориях.

Также заметим, что россияне снова нарастили темпы мобилизации на оккупированной Луганщине, в частности, в армию забрали всех мужчин из луганского мясокомбината и "луганской государственной академии культуры".

Напомним: Для тех, кого мобилизовали во вражескую армию, Центр национального сопротивления ранее подготовил инструкцию по сдаче в плен.

Темы: войнаразведка
Главное сегодня

Краматорское направление: ВСУ нанесли врагу значительные потери – сводка

ISW назвал цели войны Путина в Украине

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага - командование "Юг"

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

видеоЗеленский о разрешениях от Генштаба: Прошу не принимать без меня подобных решений

Два министра правительства Британии ушли в отставку в знак протеста против действий Джонсона

Все новости...
война
В оккупированном Бердянске раздались взрывы
На Донетчине враг сосредоточился на захвате дороги Бахмут - Лисичанск - сводка Генштаба
На Харьковском направлении ВСУ заставили россиян отойти - Минобороны
Последние новости
10:24
Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто
10:16
Воздушные силы сбили две ракеты "Калибр" в Николаевской области
09:58
За пять месяцев экспорт IТ-услуг, несмотря на войну, вырос на 27% – Опендатабот
09:57
Оккупанты хотят присоединить ветровые электростанции Херсонщины к Крыму – ОВА
09:51
В Харькове ракеты попали в университет, на Сумщине дроны сбросили взрывчатку – ОВА
09:36
В России потребовали от США компенсацию за Covid-19
09:26
ПриватБанк установил рыночный курс безналичного обмена валют
09:08
Украинцам предлагают написать "письма любви" жителям временно оккупированных территорий
09:02
Вооруженные силы Украины уже уничтожили 36,5 тысяч оккупантов и 1 600 танков
08:57
Гайдай: Сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины
Все новости...