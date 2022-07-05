Оккупанты готовят мобилизацию на юге Украины - разведка ООС

Россияне продолжают мобилизацию на оккупированных территориях Украины и намерены расширить ее географию.

Источник: сайт Сил специальных операций "Спротив"

Дословно: "По нашим данным, враг начал подготовку к призыву в Бердянске, где руководителям ОСМД дали распоряжение подать списки жильцов домов призывного возраста.

Нелишне напомнить, что условием для мобилизации является российский паспорт, выдачей которого россияне занимаются на оккупированных территориях.

Также заметим, что россияне снова нарастили темпы мобилизации на оккупированной Луганщине, в частности, в армию забрали всех мужчин из луганского мясокомбината и "луганской государственной академии культуры".

Напомним: Для тех, кого мобилизовали во вражескую армию, Центр национального сопротивления ранее подготовил инструкцию по сдаче в плен.