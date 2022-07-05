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НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии – заместитель генсека

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 22:25

В планах Североатлантического альянса нет усиления военного присутствия в Швеции и Финляндии после того, как они станут членами НАТО.

Об этом в интервью AFP во вторник заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

"Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них сильные национальные силы. У них есть возможности сами себя защищать", – сказал Джоане.

Он добавил, что Альянс пока не планирует размещать базы в Швеции и Финляндии, поскольку эти страны "крайне зрелые в военном и стратегическом плане".

Россия не раз говорила, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО означает возможность расположения военных баз в этих странах, на что Москва должна будет реагировать соответствующим образом.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после трех месяцев войны России против Украины.

Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета. Принятие обеих стран в Альянс уже на саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции.

Более подробно об этом - в статье: НАТО идет на границу России: как появилось историческое решение и чего еще ждать от саммита в Мадриде.

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Темы: НАТОФинляндияШвеция
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