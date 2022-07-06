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Краматорское направление: ВСУ нанесли врагу значительные потери – сводка

Ольга ГлущенкоСреда, 6 июля 2022, 07:14
фото: Генштаб

Защитники Украины на Краматорском направлении оттеснили врага, нанеся ему значительные потери.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Северском направлении агрессор обстреливал позиции украинских войск в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалыгино и Эсмань. Совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.

Российские оккупанты дистанционно минировали местность недалеко от Шестакового и Победы.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного.

Украинские защитники отбили вражеский штурм и отвергли кафиров назад в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

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На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ и артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудару в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Украинские воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отбили атаку недалеко от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку.

Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационных ударов недалеко от Авдеевки.

На Южнобужском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.

Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь.

Темы: войнаВооруженные силы
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