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ПВО Украины сбила три российские ракеты, запущенные с Черного моря

Валентина РоманенкоВторник, 5 июля 2022, 21:56
ПВО Украины сбила три российские ракеты, запущенные с Черного моря

Противовоздушная оборона Воздушных сил сбила три крылатые ракеты, запущенные россиянами из Черного моря.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Сообщается, что во вторник около 20:00 российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря.

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Подразделениями противовоздушной обороны ПВК ''Запад'' сбиты три ракеты врага.

Напомним: Вечером 5 июля в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили о прилетах в Хмельницкой области.

Темы: война
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