Российскому танку "сорвало башню" после пламенной встречи с ВСУ

Украинские воины обнародовали "зажигательное" видео уничтожения российского танка на востоке Украины.

Источник: Facebook-страница ОТУ "Північ"

Дословно: "Где-то в степях Донбасса вражеский танк встретился с воинами ВСУ и от радости ему "сорвало башню". Вот такая короткая сказочка.

Доброе утро, Украина! Верьте в своих защитников. Поддерживайте их. Победа за нами!".

Детали: Дата эффективной отработки ВСУ по вражеской технике не раскрывается.