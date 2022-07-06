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Российскому танку "сорвало башню" после пламенной встречи с ВСУ

Валентина РоманенкоСреда, 6 июля 2022, 11:07
Российскому танку сорвало башню после пламенной встречи с ВСУ
сриншот

Украинские воины обнародовали "зажигательное" видео уничтожения российского танка на востоке Украины.

Источник: Facebook-страница ОТУ "Північ"

Дословно: "Где-то в степях Донбасса вражеский танк встретился с воинами ВСУ и от радости ему "сорвало башню". Вот такая короткая сказочка.

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Доброе утро, Украина! Верьте в своих защитников. Поддерживайте их. Победа за нами!".

Детали: Дата эффективной отработки ВСУ по вражеской технике не раскрывается.

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Темы: войнаДонбасс
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