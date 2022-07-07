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Китай активизирует операции по влиянию на американских чиновников – разведка США

Четверг, 7 июля 2022, 02:42
Китай активизирует операции по влиянию на американских чиновников – разведка США
ФОТО: GETTY

По данным контрразведки США, Китай активизирует операции по манипулированию местными американскими чиновниками, чтобы заставить федеральное правительство проводить более дружественную политику в отношении Пекина.

Источник: Reuters со ссылкой на бюллетень Национального центра контрразведки и безопасности, отправленный государственным и местным чиновникам

Дословно: "Китай  "понимает, что государственные и местные лидеры США пользуются определенной степенью независимости от Вашингтона, и может попытаться использовать их в качестве доверенных лиц для защиты национальной политики США, желательной для Пекина".

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Детали: Подходы Китая включают использование подставных групп, таких как Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами, культивирующая "братские" отношения между Пекином и населенными пунктами США.

Другая группа, Национальная ассоциация за мирное воссоединение Китая, пропагандирует китайско-американскую дружбу, но отстаивает взгляды Пекина на Тайвань.

Предупреждение прозвучало на фоне острой напряженности между Вашингтоном и Пекином по целому ряду вопросов, начиная с продажи оружия США Тайваню и нарушений прав человека в Китае до военной деятельности Пекина в Южно-Китайском море и вероятных шпионских операций против Соединенных Штатов.

ВИДЕО ДНЯ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает Китай как стратегического конкурента, но заявляет, что исполнена решимости избегать конфликта и добивается от Пекина соблюдения международных правил и институтов мира и безопасности.

Темы: СШАКитай
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