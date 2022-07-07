Байден аннулирует статус Афганистана как основного союзника США вне НАТО

Президент Джо Байден заявил, что официально отменит статус Афганистана как основного союзника вне НАТО.

Источник: Байден в письме к спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси

Детали: В 2012 году Штаты назвали Афганистан основным союзником, не входящим в НАТО, что открыло путь для двух стран для поддержки оборонных и экономических отношений.

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В отличие от союзников США по НАТО, связанных друг с другом пактом о совместной обороне, Афганистан как союзник, не входящий в НАТО, не имеет гарантий взаимной защиты. Он имеет право на получение кредитов, а также является местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США. Кроме того, частные компании из этой страны могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за рубежом.

Статус союзника дал Афганистану право на получение военной подготовки и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники даже после того, как войска НАТО покинули страну.

По данным Государственного департамента, с аннулированием статуса Афганистана США будут иметь 18 основных союзников, не входящих в НАТО. Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.

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Ранее в этом году США объявили Колумбию и Катар союзниками вне НАТО.

Напомним: В конце августа 2021 года США вывели войска из Афганистана и приостановили дипломатическое присутствие.

Справка: Военная миссия в Афганистане стала самой продолжительной в истории США и длилась 20 лет. За это время погибли 2460 американских солдат.