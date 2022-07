В Литве неожиданно состоялись воздушные учения, напугавшие местных жителей

Жители курортного литовского города Швянтои в четверг сообщили о пролете истребителей в небе, сопровождавшемся яркими вспышками – военные утверждают, что это учение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовское издание 15min.

Один из очевидцев сообщил, что около 21:15 по местному времени в небе пролетел самолет, вслед за ним появились два истребителя, перехвативших самолет.

В сопровождении истребителей самолет совершил круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты – очевидно, чтобы отвлечь внимание ракет, которые теоретически могли запускаться по ним.

Представительница командования Вооруженных сил Латвии Рюта Монтвиле сообщила 15min, что самолеты принимали участие в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных судов.

Today evening near the port of Klaipėda (Lithuania), an unknown (probably propeller military) plane was spotted over the Baltic sea, which was chased away by NATO air police planes on a signal and chased towards the sea. pic.twitter.com/opahcNpU9w