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В Литве неожиданно состоялись воздушные учения, напугавшие местных жителей

"Европейская правда"Четверг, 7 июля 2022, 23:46

Жители курортного литовского города Швянтои в четверг сообщили о пролете истребителей в небе, сопровождавшемся яркими вспышками – военные утверждают, что это учение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовское издание 15min.

Один из очевидцев сообщил, что около 21:15 по местному времени в небе пролетел самолет, вслед за ним появились два истребителя, перехвативших самолет.

В сопровождении истребителей самолет совершил круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты – очевидно, чтобы отвлечь внимание ракет, которые теоретически могли запускаться по ним.

Представительница командования Вооруженных сил Латвии Рюта Монтвиле сообщила 15min, что самолеты принимали участие в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных судов.

Как отметил мэр соседнего курортного города Паланга Шарунас Уайткус, о проведении учений местные власти и полицию заранее не сообщали.

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"Сейчас люди так уязвимы, телефон аж разрывался", - добавил Вайткус в Facebook.

Отметим, что на военной авиабазе Шяуляй на севере Литвы дислоцируются четыре португальских истребителя F-16 и семь испанских Eurofighter Typhoon.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на базу опрокинули истребители F-35.

Темы: Литва
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