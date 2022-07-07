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У Литві несподівано відбулися повітряні навчання, які налякали місцевих мешканців

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 23:46

Жителі курортного литовського міста Швянтої у четвер повідомили про проліт винищувачів у небі, який супроводжувався яскравими спалахами – військові стверджують, що це навчання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на литовське видання 15min.

Один із очевидців повідомив, що близько 21:15 за місцевим часом у небі пролетів літак, слідом за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили літак.

У супроводі винищувачів літак здійснив коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети – вочевидь, щоб відволікти увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.

Представниця командування Збройних сил Латвії Рюта Монтвіле повідомила 15min, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.

Як зазначив мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус, про проведення навчань місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомляли.

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"Зараз люди такі вразливі, телефон аж розривався", – додав Вайткус у Facebook.

Зазначимо, що на військовій авіабазі Шяуляй на півночі Литви дислокуються чотири португальські винищувачі F-16 і сім іспанських Eurofighter Typhoon.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на базу перекинули винищувачі F-35.

Теми: Литва
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