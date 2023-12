У Литві несподівано відбулися повітряні навчання, які налякали місцевих мешканців

Жителі курортного литовського міста Швянтої у четвер повідомили про проліт винищувачів у небі, який супроводжувався яскравими спалахами – військові стверджують, що це навчання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на литовське видання 15min.

Один із очевидців повідомив, що близько 21:15 за місцевим часом у небі пролетів літак, слідом за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили літак.

У супроводі винищувачів літак здійснив коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети – вочевидь, щоб відволікти увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.

Представниця командування Збройних сил Латвії Рюта Монтвіле повідомила 15min, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.

Today evening near the port of Klaipėda (Lithuania), an unknown (probably propeller military) plane was spotted over the Baltic sea, which was chased away by NATO air police planes on a signal and chased towards the sea. pic.twitter.com/opahcNpU9w