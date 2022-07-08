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Зеленский приехал к защитникам на Днепропетровщину

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 15:03
Фото Зеленский в Telegram

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил во время поездки в Днепропетровскую область.

Источник: Зеленский в Telegram, пресс-служба ОПУ

Прямая речь Зеленского: "Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!".

 

Детали: Президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу, участвовавшему в боевых действиях в городе Мариуполе Донецкой области.

 
 

Также в Криворожском районе Зеленский провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в войсках. По словам президента, города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами.

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Темы: войнаЗеленскийДнепропетровская область
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