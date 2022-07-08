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Берлин впервые заблокировал продажу российской недвижимости из-за санкций

"Европейская правда"Пятница, 8 июля 2022, 19:39

Власти Берлина впервые не разрешили продать недвижимость гражданке России, которая попала в санкционный перечень Европейского Союза в связи с полномасштабной российской агрессией против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RBB24.

Имени россиянки, пытавшейся продать недвижимость в Берлине, правоохранители не называют. Объявление о продаже было создано еще в 2021 году, но сделка затянулась.

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После объявления санкций ЕС нотариус, сопровождавший продажу недвижимости, сообщил банк и финансовые органы о том, что его клиентка больше не может получать доход от своих активов. Как следствие, на соглашения с ее участием был наложен запрет.

По данным RBB, с 2004 по 2021 год российские граждане инвестировали в берлинскую недвижимость 546 миллионов евро. Поиск всех активов, подлежащих санкциям, осложняет отсутствие единой базы данных недвижимости.

Кроме того, не всегда можно установить, кому именно принадлежит недвижимость – физическому лицу или компании. Как отмечает RBB, российский олигарх Аркадий Ротеберг несколько лет назад продал люксовую недвижимость стоимостью несколько миллионов евро принадлежащим его дочери оффшорным компаниям на Кипре – они, в отличие от Ротенберга, под санкции не подпадают.

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В то же время, на фоне усиления санкций против РФ Германия начинает все активнее бороться с непрозрачной структурой собственности, добавляет издание. Да, с 2017 года в стране действует реестр, где компании должны задекларировать свое имущество до конца 2022-го. На сегодня из 1,7 миллиона компаний это сделали 850 тысяч.

В конце июня стало известно, что в Германии впервые из-за санкций против России за нападение на Украину не только "заморозили" активы, но и фактически конфисковали недвижимость у неназванного депутата Государственной думы.

Темы: ГерманияРосcиясанкциинедвижимость
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