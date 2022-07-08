В Беларусь прибыли пилоты из РФ и начались тренировки десанта – наблюдатели

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на 5-и аэродромах, прибыли пилоты из РФ и начались тренировки по десантированию.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В Барановичах пилоты истребителей тренируют: взлёты с боевым оснащением, резкий старт и быстрый набор высоты. Начиная с 16 июня на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта с вертолета Ми-8 ВВС РБ. Обычно такие тренировки проходят пару раз в год, но за три недели уже превышена их годовая норма.

Кроме того, в Барановичи прибыли около 20 пилотов из РФ. Они приехали в город утром 7 июля на обычном поезде Москва-Брест.

Более того, это не первое сообщение, что российские военные вновь начали приезжать в Беларусь на обычных пассажирских поездах. Наблюдается определенная корреляция приезда российских военных с увеличением числа авиатренировок".

Детали: Также к нетипичным учениям отнесли частую высадку десанта в Мачулищах (около а.г. Гатово).

8 июля впервые были проведены учения по высадке десанта в Ельском районе, между Ельском и д. Движки.

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Сообщается, что высадка проходила в самой высокой точке местности, в 3-4 подхода по 9 человек.

Также, как и в Барановичах, десантировались с вертолета Ми-8 ВВС РБ, который после улетел в сторону Мозыря.

Возобновление тренировочных полётов фиксируется также в Лунинце и Лиде, в последнем городе замечены крайне низкие, прямо над крышами домов, полёты самолёта Л-39, на котором обычно тренируют новичков.

В Бобруйске с 6 июля дважды прошли тренировки по высадке десанта над аэродромом.

Сообщается, что в последнее время в Беларуси фиксируют случаи тренировок вне специально отведенных мест.

Так, 5-6 июля около д. Забозье (Ельский район, Гомельская область) проходили тренировки по стрельбе из подствольного гранатомёта, предположительно ГП-25 "Костёр".

7 июля замечены учения, которые сопровождались звуками взрывов, возле р.Сож в Черикове (Могилёвская область).

Также увеличилось количество тренировок на военных аэродромах в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Лунинце и Бобруйске.

Этому предшествовало: 26 июня военная разведка Украины заявила, что Россия снова увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, в частности – военной авиации, а президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.