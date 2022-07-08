Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларусь прибыли пилоты из РФ и начались тренировки десанта – наблюдатели

Алена МазуренкоПятница, 8 июля 2022, 22:41
В Беларусь прибыли пилоты из РФ и начались тренировки десанта – наблюдатели
РОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ, ФОТО BYPOL

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на 5-и аэродромах, прибыли пилоты из РФ и начались тренировки по десантированию.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В Барановичах пилоты истребителей тренируют: взлёты с боевым оснащением, резкий старт и быстрый набор высоты. Начиная с 16 июня на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта с вертолета Ми-8 ВВС РБ. Обычно такие тренировки проходят пару раз в год, но за три недели уже превышена их годовая норма.

Реклама:

Кроме того, в Барановичи прибыли около 20 пилотов из РФ. Они приехали в город утром 7 июля на обычном поезде Москва-Брест.

Более того, это не первое сообщение, что российские военные вновь начали приезжать в Беларусь на обычных пассажирских поездах. Наблюдается определенная корреляция приезда российских военных с увеличением числа авиатренировок".

Детали: Также к нетипичным учениям отнесли частую высадку десанта в Мачулищах (около а.г. Гатово).

ВИДЕО ДНЯ

8 июля впервые были проведены учения по высадке десанта в Ельском районе, между Ельском и д. Движки.

Сообщается, что высадка проходила в самой высокой точке местности, в 3-4 подхода по 9 человек.

Также, как и в Барановичах, десантировались с вертолета Ми-8 ВВС РБ, который после улетел в сторону Мозыря.

Возобновление тренировочных полётов фиксируется также в Лунинце и Лиде, в последнем городе замечены крайне низкие, прямо над крышами домов, полёты самолёта Л-39, на котором обычно тренируют новичков.

В Бобруйске с 6 июля дважды прошли тренировки по высадке десанта над аэродромом.

Сообщается, что в последнее время в Беларуси фиксируют случаи тренировок вне специально отведенных мест.

Так, 5-6 июля около д. Забозье (Ельский район, Гомельская область) проходили тренировки по стрельбе из подствольного гранатомёта, предположительно ГП-25 "Костёр".

7 июля замечены учения, которые сопровождались звуками взрывов, возле р.Сож в Черикове (Могилёвская область).

Также увеличилось количество тренировок на военных аэродромах в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Лунинце и Бобруйске.

Этому предшествовало: 26 июня военная разведка Украины заявила, что Россия снова увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, в частности – военной авиации, а президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Темы: БеларусьоружиеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Беларусь
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: