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Кривой Рог: враг обстрелял жилые кварталы из "Градов", погибла женщина

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 07:15
сгоревший при обстреле автомобиль, фото: ОВА

В субботу утром российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога, в результате чего погибла женщина.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Сознательно ударили из "Градов" по жилым кварталам.

Этот коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы".

Детали: Резниченко сообщил, что повреждена школа и несколько домов, сгорел автомобиль.

 
 

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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