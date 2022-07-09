Кривой Рог: враг обстрелял жилые кварталы из "Градов", погибла женщина
Суббота, 9 июля 2022, 07:15
В субботу утром российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога, в результате чего погибла женщина.
Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "Сознательно ударили из "Градов" по жилым кварталам.
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Этот коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы".
Детали: Резниченко сообщил, что повреждена школа и несколько домов, сгорел автомобиль.
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