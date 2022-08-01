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ISW: Россияне создают условия для наступления на Харьков

Анастасия КалатурПонедельник, 1 августа 2022, 06:15
ФОТО: GETTY

Россияне, вероятно, создают условия для проведения наступления на запад в направлении Харьковской области или в сторону Харькова.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что российские войска в течение нескольких месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи и могут использовать эти два района как плацдармы для наступательной операции.

Россияне могут использовать свои позиции в районе Балаклеи, чтобы восстановить штурм Харькова с юго-востока. Крайне маловероятно, что российские силы захватят Харьковскую область или Харьков, учитывая темпы продвижения России на Донбассе и проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением.

ISW ранее оценивал, что президент России Владимир Путин, возможно, отдал приказ российским войскам взять Харьков и неоккупированную часть Харьковской области, но вряд ли ему удастся достичь таких целей. Российские силы также могут проводить провокационные атаки, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ.

Российские войска возобновили локальные наземные атаки северо-западнее и юго-западнее Изюма. В последние дни они уже совершили безуспешные штурмы и попытки боевой разведки в направлении Чепыля, Щуровки и Гусаровки (к северо-западу от Изюма) и возобновили штурмы в направлении Дмитровки и Бражковки (юго-западнее Изюма).

Кроме того, россияне продолжали наземные атаки к северо-западу от Славянска, к северо-востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута. Они добились незначительных успехов в районе Авдеевки и продолжили наземные атаки в направлении Авдеевки и Песков.

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Темы: войнаРосcияХарьков
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