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В Черном море россияне держат 5 носителей "Калибров"

Алена МазуренкоПонедельник, 1 августа 2022, 12:06
В Черном море россияне держат 5 носителей Калибров

По состоянию на 1 августа в Черном море российские оккупанты удерживают на боевом дежурстве 5 носителей крылатых ракет "Калибр", суммарный залп которых составляет 40 ракет.

Источник: прессслужба ВМС

Дословно: "У врага на боевом дежурстве находятся:

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  • Черное море - 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", (малые ракетные корабли проекта 21631 - 3; фрегаты проекта 11356 - 2). Суммарный залп которых составляет 40 ракет;
  • Азовское море – коммуникации продолжают контролировать до 2 кораблей и катеров;
  • Средиземное море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Детали: Также сообщается, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • в Азовское море – 27 судов, из них 1 судно двигалось из пролива Босфор;
  • в Черное море – 49 судов, из них 16 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Отмечается, что, выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

Темы: Черное мореУкраинавойнаРосcия
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