В Черном море россияне держат 5 носителей "Калибров"

По состоянию на 1 августа в Черном море российские оккупанты удерживают на боевом дежурстве 5 носителей крылатых ракет "Калибр", суммарный залп которых составляет 40 ракет.

Источник: прессслужба ВМС

Дословно: "У врага на боевом дежурстве находятся:

Черное море - 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", (малые ракетные корабли проекта 21631 - 3; фрегаты проекта 11356 - 2). Суммарный залп которых составляет 40 ракет;

Азовское море – коммуникации продолжают контролировать до 2 кораблей и катеров;

Средиземное море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Детали: Также сообщается, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

в Азовское море – 27 судов, из них 1 судно двигалось из пролива Босфор;

в Черное море – 49 судов, из них 16 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Отмечается, что, выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.