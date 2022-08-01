В центре Одессы масштабный пожар
Понедельник, 1 августа 2022, 13:21
Уже больше двух часов спасатели борются с пожаром в доме с мансардным этажом по улице Екатерининская в Одессе.
Источник: ГСЧС
Детали: В 12:48 пожар локализован на площади 500 м кв. Сложность гашения заключается в хаотической планировке и отсутствии доступа к большинству помещений.
Из здания было эвакуировано 30 человек, на месте работают психологи ГСЧС.
Предварительно пострадавших и погибших нет.
К тушению привлекли 95 пожарных свыше 20 пожарных автомобилей.
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