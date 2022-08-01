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Данилов: Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 августа 2022, 15:33
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает опасность российского нарратива о невозможности возвращения оккупированных территорий Украины военным путем: Украина может и сделает это.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты".

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Темы: Даниловвойна
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