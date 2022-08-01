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Зеленский поручил проверить, правильно ли вручают повестки

Александр ШумилиПонедельник, 1 августа 2022, 20:14
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию, в которой просилось запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и на улице, сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проверить законность таких действий.

Источник: ответ Зеленского на сайте ОП

Детали: Зеленский в ответе перечислил ряд законов, касающихся мобилизации.

Дословно: "В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны государства Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 "О введении венного состояния в Украине", утвержденным Законом Украины от 24 февраля 2022 г. № 2102-IX, в Украине введено военное положение, а Указом от 24 февраля 2022 года № 65/2022 "Об общей мобилизации", утвержденным Законом Украины от 3 марта 2022 года № 2105-IX, объявлена ​​общая мобилизация.

Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" организация и порядок проведения мобилизации определяются законами Украины, актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины (часть первая статьи 4)".

Детали: Согласно закону, президент осуществляет общее руководство мобилизацией, а организационное руководство осуществляет Кабмин.

Дословно: "Порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу при мобилизации и вручении повесток (сообщений) регулируется соответствующими актами Кабинета Министров Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Учитывая изложенное, я обратился к Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе".

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Темы: Зеленскийвойнаармия
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