Самолет российского олигарха Керимова, несмотря на санкции, продолжает летать в Европу

Самолет BOMBARDIER Global 6000, которым по данным "Украинской правды" пользуется российский олигарх Сулейман Керимов, во время войны в Украине совершил множество перелетов по Европе.

Источник: статья УП "ВИПы Путина". Как живут русские элиты на шестом месяце войны"

Дословно: "За несколько дней до 24 февраля борт прилетел с Карибских островов в Москву. А уже через день после начала полномасштабного российского наступления самолет двинулся на Мальдивы, а затем перелетел в Дубай.

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14 марта BOMBARDIER Global 6000 прилетел в немецкий Ганновер.

…6 мая борт покидает Германию и направляется в Ташкент, дальше летит в Баку, в тот же день посещает Тбилиси и уже 7 мая прилетает в эстонскую столицу, город Таллин.

Уже через два дня борт покидает аэропорт Таллинна и направляется в итальянский город Пиза, откуда в тот же день берет курс на Дубай.

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С мая по конец июля самолет олигарха Керимова, с марта находящегося под санкциями Европейского Союза, успел 5 раз посетить Париж, Белград, Будапешт, трижды Вену, Кипр, трижды прилетал в Мюнхен, итальянскую Катанию, французский город в Провансе Авиньон, греческий Минос бельгийский город Брюгге, Ригу, дважды побывал в Милане и даже пять раз посетил Лондон в июне и в июле.

В настоящее время борт находится в Дубае".

Справка: Российский олигарх Сулейман Керимов находится под санкциями США, Британии и ЕС. До полномасштабного вторжения был №11 в России по состоянию, владелец золотодобывающей компании Полюс.

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