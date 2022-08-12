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Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 19:51
Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС
Amnesty International, Twitter

Правозащитная организация Amnesty International констатировала, что размещение российских войск на Запорожской АЭС ставит под угрозу гражданское население.

Источник: Amnesty International в Twitter

Дословно: Россия использует атомную электростанцию ​​в Запорожской области, Украина, как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара – города, расположенного рядом с атомной станцией, – красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население".

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Детали: Amnesty International сделала это заявление после критики ее отчета о действиях украинских военных и призыва генсека ООН Антониу Гутерреша прекратить военные действия вблизи ЗАЭС и демилитаризировать территорию крупнейшей в Европе атомной электростанции.

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Предыстория:

  • 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Этот отчет раскритиковали в Украине и мире.
  • Президент Владимир Зеленский тогда осудил избирательность Amnesty International и заявил, что организация вовлекается в оправдывание государства-террориста и переносит ответственность с агрессора на жертву.
  • 5 августа российские оккупанты обстрелами серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС.
  • 6 августа Владимир Зеленский упрекнул международных правозащитников Amnesty International в молчании о ядерном терроре российской армии.
  • После этого ЗАЭС еще не раз подверглась обстрелам, 11 августа их было четыре.
  • Попадание в ядерный реактор или хранилище отработанного ядерного топлива угрожает радиационным загрязнением и катастрофой большого масштаба не только Украине, но и Европе и Азии.

Темы: Amnesty InternationalЗАЭСвойнаРосcия
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