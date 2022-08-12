Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС
Правозащитная организация Amnesty International констатировала, что размещение российских войск на Запорожской АЭС ставит под угрозу гражданское население.
Источник: Amnesty International в Twitter
Дословно: Россия использует атомную электростанцию в Запорожской области, Украина, как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара – города, расположенного рядом с атомной станцией, – красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население".
⚡️ Russia is using a nuclear power plant in Zaporizhzhia, Ukraine as an army base. The allegations we are receiving directly from Enerhodar, the town adjacent to the nuclear plant, speak volumes about the terrible impact of Russia’s militarization is having on civilians.— Amnesty International (@amnesty) August 11, 2022
Детали: Amnesty International сделала это заявление после критики ее отчета о действиях украинских военных и призыва генсека ООН Антониу Гутерреша прекратить военные действия вблизи ЗАЭС и демилитаризировать территорию крупнейшей в Европе атомной электростанции.
Предыстория:
- 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Этот отчет раскритиковали в Украине и мире.
- Президент Владимир Зеленский тогда осудил избирательность Amnesty International и заявил, что организация вовлекается в оправдывание государства-террориста и переносит ответственность с агрессора на жертву.
- 5 августа российские оккупанты обстрелами серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС.
- 6 августа Владимир Зеленский упрекнул международных правозащитников Amnesty International в молчании о ядерном терроре российской армии.
- После этого ЗАЭС еще не раз подверглась обстрелам, 11 августа их было четыре.
- Попадание в ядерный реактор или хранилище отработанного ядерного топлива угрожает радиационным загрязнением и катастрофой большого масштаба не только Украине, но и Европе и Азии.