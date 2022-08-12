Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 19:51
Amnesty International, Twitter

Правозащитная организация Amnesty International констатировала, что размещение российских войск на Запорожской АЭС ставит под угрозу гражданское население.

Источник: Amnesty International в Twitter

Дословно: Россия использует атомную электростанцию ​​в Запорожской области, Украина, как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара – города, расположенного рядом с атомной станцией, – красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население".

Детали: Amnesty International сделала это заявление после критики ее отчета о действиях украинских военных и призыва генсека ООН Антониу Гутерреша прекратить военные действия вблизи ЗАЭС и демилитаризировать территорию крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Этот отчет раскритиковали в Украине и мире.
  • Президент Владимир Зеленский тогда осудил избирательность Amnesty International и заявил, что организация вовлекается в оправдывание государства-террориста и переносит ответственность с агрессора на жертву.
  • 5 августа российские оккупанты обстрелами серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС.
  • 6 августа Владимир Зеленский упрекнул международных правозащитников Amnesty International в молчании о ядерном терроре российской армии.
  • После этого ЗАЭС еще не раз подверглась обстрелам, 11 августа их было четыре.
  • Попадание в ядерный реактор или хранилище отработанного ядерного топлива угрожает радиационным загрязнением и катастрофой большого масштаба не только Украине, но и Европе и Азии.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Amnesty InternationalЗАЭСвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет

США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон

Залужный просит разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву, – нардеп

ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа – WSJ

Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС

фотоСтрельба в Черногории: минимум 11 погибших, среди них дети

Все новости...
Amnesty International
Amnesty International не собирала данных в "фильтрационных лагерях" – заявление
Уволенная руководительница Amnest Украина: Отчет о ВСУ поставил гражданских в еще большую опасность, чем они были до этого
Еще один руководитель Amnesty уволился из-за несогласия с отчетом об ВСУ
Последние новости
06:38
Россияне обстреляли Харьков, пострадал колледж
05:35
ISW: Кремль пытается перезапустить ВПК для продолжительной войны
04:45
В ООН назначили координатора в центре "зерновой" инициативы
04:15
Мелитополь: Россияне разместили военную базу в больнице — мэр
03:17
Ни Украина, ни РФ не прибегнут к решительным действиям в этом году — глава военной разведки Британии
02:30
видеоSpaceX вывела на орбиту полсотни "Старлинков"
01:34
ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке
00:38
Сутки на Сумщине: Было 200 прилетов от россиян, обошлось без пострадавших
23:43
Расследование ФБР может обернуться для Трампа заключением – Politico
23:31
Воздушные силы о взрывах в Крыму: Болезненный удар для России, но взлетная полоса работает
Все новости...