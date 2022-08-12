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Amnesty International відреагувала на дії росіян на Запорізькій АЕС

Олена РощінаП'ятниця, 12 серпня 2022, 19:51
Amnesty International, Twitter

Правозахисна організація Amnesty International констатувала, що розміщення російських військ на Запорізькій АЕС ставить під загрозу цивільне населення.

Джерело: Amnesty International у Twitter

Дослівно: "Росія використовує атомну електростанцію в Запорізькій області, Україна, як військову базу. Твердження, які ми отримуємо безпосередньо з Енергодару, – міста, розташованого поруч з атомною станцією, – красномовно говорять про жахливий вплив російської мілітаризації на цивільне населення".

Деталі: Amnesty International зробила цю заяву після критики її звіту щодо дій українських військових та заклику генсека ООН Антоніу Гутерреша припинити військові дії поблизу ЗАЕС та демілітаризувати територію найбільшої в Європі атомної електростанції. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Цей звіт розкритикували в Україні та світі.
  • Президент Володимир Зеленський тоді засудив вибірковість Amnesty International і заявив, що організація долучається до виправдання держави-терориста й перекладає відповідальність з агресора на жертву.
  • 5 серпня російські окупанти обстрілами серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС.
  • 6 серпня Володимир Зеленський дорікнув міжнародним правозахисникам Amnesty International, що ті мовчать про ядерний терор російської армії.
  • Після цього ЗАЕС ще не раз зазнала обстрілів, 11 серпня їх було чотири. 
  • Влучання в ядерний реактор чи у сховище відпрацьованого ядерного палива загрожує радіаційним забрудненням та катастрофою великого масштабу не лише Україні, а й Європі та Азії.

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Теми: Amnesty InternationalЗАЕСвійнаРосія
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