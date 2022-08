Amnesty International відреагувала на дії росіян на Запорізькій АЕС

Правозахисна організація Amnesty International констатувала, що розміщення російських військ на Запорізькій АЕС ставить під загрозу цивільне населення.

Джерело: Amnesty International у Twitter

Дослівно: "Росія використовує атомну електростанцію в Запорізькій області, Україна, як військову базу. Твердження, які ми отримуємо безпосередньо з Енергодару, – міста, розташованого поруч з атомною станцією, – красномовно говорять про жахливий вплив російської мілітаризації на цивільне населення".

⚡️ Russia is using a nuclear power plant in Zaporizhzhia, Ukraine as an army base. The allegations we are receiving directly from Enerhodar, the town adjacent to the nuclear plant, speak volumes about the terrible impact of Russia’s militarization is having on civilians.