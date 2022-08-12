Amnesty International відреагувала на дії росіян на Запорізькій АЕС
Правозахисна організація Amnesty International констатувала, що розміщення російських військ на Запорізькій АЕС ставить під загрозу цивільне населення.
Джерело: Amnesty International у Twitter
Дослівно: "Росія використовує атомну електростанцію в Запорізькій області, Україна, як військову базу. Твердження, які ми отримуємо безпосередньо з Енергодару, – міста, розташованого поруч з атомною станцією, – красномовно говорять про жахливий вплив російської мілітаризації на цивільне населення".
⚡️ Russia is using a nuclear power plant in Zaporizhzhia, Ukraine as an army base. The allegations we are receiving directly from Enerhodar, the town adjacent to the nuclear plant, speak volumes about the terrible impact of Russia’s militarization is having on civilians.— Amnesty International (@amnesty) August 11, 2022
Деталі: Amnesty International зробила цю заяву після критики її звіту щодо дій українських військових та заклику генсека ООН Антоніу Гутерреша припинити військові дії поблизу ЗАЕС та демілітаризувати територію найбільшої в Європі атомної електростанції.
Передісторія:
- 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Цей звіт розкритикували в Україні та світі.
- Президент Володимир Зеленський тоді засудив вибірковість Amnesty International і заявив, що організація долучається до виправдання держави-терориста й перекладає відповідальність з агресора на жертву.
- 5 серпня російські окупанти обстрілами серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС.
- 6 серпня Володимир Зеленський дорікнув міжнародним правозахисникам Amnesty International, що ті мовчать про ядерний терор російської армії.
- Після цього ЗАЕС ще не раз зазнала обстрілів, 11 серпня їх було чотири.
- Влучання в ядерний реактор чи у сховище відпрацьованого ядерного палива загрожує радіаційним забрудненням та катастрофою великого масштабу не лише Україні, а й Європі та Азії.